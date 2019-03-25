Экс-сотрудник СБУ рассказал о присутствии наемников в войсках Украины

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-25T13:21:46+03:00

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о том, что в зону ведения боевых действия на юго-востоке страны часто наведываются иностранные военные и наемники. По его словам, в офисы СБУ заглядывают коллеги из Центрального разведывательного управления США. А военные из Грузии учат украинских солдат методам допросов и пыток.

"В 2016 году приезжали представители Ми-6 Чарльз Бэтфорд и Джастин Хартман. Они не только встречались с руководством СБУ, но и выезжали позже в зону АТО. Очень много присутствуют в войсках представители негосударственных организаций. Много инструкторов-иностранцев работают в добробатах – видел шведов, итальянцев. Грузины обучали методам допросов и пыток", - сказал Прозоров, который сам с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО и на протяжении всего этого времени оказывал содействие спецслужбам РФ.

В Россию перебежал сотрудник СБУ из центрального аппарата Василий Прозоров.25 марта на площадке ММПЦ можно будет задать вопросы на темы актуальной украинской политики и событий 2014-2019 гг. их прямому участнику

Именно он стал таинственным гостем пресс-конференции, посвященной событиям постмайданной Украины, трансляция которой ведется на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU