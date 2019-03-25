2019-03-25T13:44:47+03:00
Политика

Президент Сербии призвал оппозиционеров бороться за власть на выборах

По мнению Александра Вучича, "виселицы и бензопилы" на уличных протестах в данной ситуации не помогут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сербии Александар ВучичПрезидент Сербии Александар ВучичФото: REUTERS
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Всякая борьба за власть должна проходить на законных основаниях, поэтому оппозиционерам нужно отстаивать свою позицию на выборах, а не "прикрываться детьми на уличных протестах". Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.

"Если не выборы, то что тогда цель? Тогда скажите, что вам нужна моя голова, так как не существует условий для вашей победы. На выборах вы получите ответ, такой, какого заслуживаете, ясный и точный, правильный ответ", - говорится в авторской статье главы государства, опубликованной газетой "Српски телеграф".

По словам Вучича, сейчас Сербию уже нельзя обмануть, и в этом оппозиционерам не помогут "виселицы и бензопилы", ведь истина является гораздо более мощным оружием.

Сайт kp.ru писал о том, что неделю назад несколько тысяч человек вышли на антиправительственный марш в Белграде, требуя отставки правительства. Протестующие окружили президентский дворец в сербской столице, блокируя Вучича в здании, однако позже переместились к полицейскому участку, чтобы добиться освобождения задержанных соратников.

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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