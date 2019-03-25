ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения 12 апреля

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-25T14:45:51+03:00

Еврокомиссия сообщила, что сценарий «жесткого» выхода Великобритании из Евросоюза становится все более очевиден [видео]

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В связи с тем, что становится все более очевиден выход Великобритании из Европейского Союза без соглашения, ЕС завершил подготовку к сценарию «жесткого» Brexit 12 апреля. Соответствующие заявление сделала в понедельник, 25 марта, Европейская Комиссия (ЕК).

«Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit», - говориться в заявлении ЕК.

В Европейской Комиссии также призвали всех граждан и бизнес Евросоюза подготовиться к Brexit без соглашения.

ЕК предупредила, что в сценарии без сделки Британия станет «третьей страной без каких-либо переходных механизмов» и без переходного периода. Соответственно, все первичные и вторичные законы Европейского союза перестанут применяться к Королевству. «Это, очевидно, приведет к значительным нарушениям для граждан и бизнеса сторон», - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Ранее, 19 марта, Совет Евросоюза утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения

Напомним лидеры 27 стран ЕС приняли решение об отсрочке Brexit: В Евросоюз сообщили, что согласны отложить «развод» до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU