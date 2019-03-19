2019-03-19T13:36:31+03:00
В мире

Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения

Данное решение поможет отрегулировать сферы соцзащиты, студенческих обменов, транспорта, рыболовства, военного экспорта
Елена Гильманова
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Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашенияСовет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. Об этом говорится в заявлении Совета объединения.

Как сообщается, блок принятых мер направлены на сферы соцзащиты, студенческих обменов, транспорта, рыболовства и военного экспорта.

В заявлении говорится, что меры вступят в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС и будут применены на следующий день после Brexit в случае отсутствия соглашения.

Напомним, выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта. По просьбе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дать больше времени на переговоры, парламент Британии проголосовал за продление срока. В свою очередь Париж потребовал от Лондона аргументировано объяснить перенос сроков Brexit, более того ЕС неоднократно подчеркивал, что пересматривать условия соглашения не собираются. В ближайшее время в Соедененном Королевстве запланировано третье голосование по вопросу принятия соглашение, которое было достигнута на переговорах Мэй с представителями Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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