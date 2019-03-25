ХАМАС отверг причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Газы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-25T16:14:52+03:00

Представители движения сопротивления заявили, что пуски ракет не соответствуют их интересам

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Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС отрицает причастность к ракетному обстрела территории Израиля в понедельник, 25 марта. Соответствующие заявление сделал представитель руководства движения.

«Пуски ракет не в интересах движения сопротивления в Газе», - передает телеканал Al Arabiya слова представителя ХАМАС.

Напомним, Тель-Авив возложил ответственность на движение сопротивления за авиаудар на один из частных домов в городе Кфар-Сава, который произошёл рано утром 25 марта. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Сообщается, что представители разведки Египта, которые являются посредниками между Палестиной и Израилем, провели телефонные переговоры с представителями движения, в ходе которых им заявили, что «ракеты могли быть пущены по ошибке».

Ранее поступила информация о том, что к границе с сектором Газа Израиль направил две военные бригады и командный центр, начал частичную мобилизацию, а саму границу принял решение закрыть.

Башенный кран рухнул на дом в Тель-Авиве .По предварительным данным, пострадали не менее 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU