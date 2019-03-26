2019-03-26T07:43:32+03:00
Происшествия

Неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко на Украине

На монументе появилась написанная желтой краской надпись "Луцк мертв"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине осквернили памятник Тарасу ШевченкоНа Украине осквернили памятник Тарасу ШевченкоФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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Неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко, расположенный в украинском городе Луцк. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции по Волынской области.

"В Луцке неизвестные повредили памятник Шевченко", — сказал правоохранитель.

Согласно его данным, на монументе появилась надпись, написанная желтой краской на русском языке, и гласила она: "Луцк мертв".

Правоохранительные органы начали расследовать происшествие еще в минувший понедельник, 25 марта. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, причастные к инциденту, передают "Украинские новости".

Сайт kp.ru писал о том, что с начала 2019 года украинские вандалы успели разрушить и повредить множество значимых для людей мест. Так, например, в Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви, а в селе Семеновка Запорожской области сломали звезду Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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