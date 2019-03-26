Неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко на Украине
Неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко, расположенный в украинском городе Луцк. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции по Волынской области.
"В Луцке неизвестные повредили памятник Шевченко", — сказал правоохранитель.
Согласно его данным, на монументе появилась надпись, написанная желтой краской на русском языке, и гласила она: "Луцк мертв".
Правоохранительные органы начали расследовать происшествие еще в минувший понедельник, 25 марта. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, причастные к инциденту, передают "Украинские новости".
Сайт kp.ru писал о том, что с начала 2019 года украинские вандалы успели разрушить и повредить множество значимых для людей мест. Так, например, в Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви, а в селе Семеновка Запорожской области сломали звезду Вечного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU