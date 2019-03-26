Правительство РФ продлит договор с нефтяниками о заморозке цен на топливо

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-26T16:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о продление соглашения по стабилизации цен на топливо с уменьшением объема поставок на внутреннем рынке. Соответствующие заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке», - сказал он.

Напомним, что в ноябре прошлого года Министерство энергетики, Федеральная антимонопольная служба и нефтяные компании согласовали меры для приостановки роста цен на бензин. Согласно договоренностям стоимость топлива была заморожена на уровне конца мая — начала июня 2018. Однако прошлогодние соглашение должно действовать до 31 марта. Позже вице-премьер Россяя сообщил о решении правительства продлить соглашение о стабилизации рынка топлива на 3 месяца. Тогда он заявлял о необходимости корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли России, при этом отверг «кардинальные изменения».

ИСТОЧНИК KP.RU