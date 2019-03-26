Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-26T19:10:41+03:00

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«Черная жемчужина» один из редчайших самолетов России. Увидеть его доводится очень немногим. Тем более в последнее время борт был на ремонте на Минском заводе Гражданской Авиации.

Недавно самолет совершил свой первый полет. Данное событие попало на видео и оказалось в сети. На кадрах видно, как машина разгоняется по полосе и выполняет старт. Всего полет длился около часа.

Данный самолет был разработан ОКБ Туполева в начале 1980 годов на базе пассажирского лайнера Ту-134. Через два года был принят на вооружение и до сих продолжает использоваться для обучения курсантов полетам на Ту-22М3 и Ту-160, пишет Пятый канал.

Самолет ВМФ России Ту-134A-4 Черная Жемчужина взлетел после ремонта.

Ранее было опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт. Как сообщил генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, эта машина будет представлена на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

"Прорыв" на рынке вооружений. Испытания нового танка Т-90М.Россия показала новый танк Т-90М на испытаниях. Именно эти модернизированные машины должны поступить на вооружение нашей армии в этом году. ТАСС/пресс-служба "Уралвагонзавода"

ИСТОЧНИК KP.RU