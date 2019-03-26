Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Ирландская полиция начала расследования обвинений в домогательствах в отношении в бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора. Об этом пишет газета New York Times.
Напомним, в декабре прошлого года обвинения против ирландца выдвинула женщина, пожелавшая остаться неизвестной. В январе 2019 года МакГрегора задержали, допросили и отпустили на свободу. Обвинения против него не были выдвинуты официально.
По данным газеты, обвинения не были доказаны, но расследование продолжается. При этом отмечается, что продолжение расследования не означает виновность бойца.
В марте МакГрегора задержали в Майами по обвинению в хулиганстве и ограблении. Спортсмен разбил телефон своего поклонника, когда тот пытался его сфотографировать.
Ранее МакГрегор объявил об окончании своей карьеры в смешанных единоборствах. Хотя поклонники этого вида спорта не верят в то, что ирландец действительно уйдет с ринга, так как в 2016 году тот уже делал подобные заявления.
Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU