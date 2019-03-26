2019-03-26T22:55:11+03:00
Спорт

Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах

В декабре обвинения против бойца смешанных единоборств выдвинула женщина, пожелавшая остаться неизвестной
Екатерина БОЛГОВА
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Боец смешанных единоборств Конор МакГрегорБоец смешанных единоборств Конор МакГрегорФото: REUTERS
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Ирландская полиция начала расследования обвинений в домогательствах в отношении в бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора. Об этом пишет газета New York Times.

Напомним, в декабре прошлого года обвинения против ирландца выдвинула женщина, пожелавшая остаться неизвестной. В январе 2019 года МакГрегора задержали, допросили и отпустили на свободу. Обвинения против него не были выдвинуты официально.

По данным газеты, обвинения не были доказаны, но расследование продолжается. При этом отмечается, что продолжение расследования не означает виновность бойца.

В марте МакГрегора задержали в Майами по обвинению в хулиганстве и ограблении. Спортсмен разбил телефон своего поклонника, когда тот пытался его сфотографировать.

Ранее МакГрегор объявил об окончании своей карьеры в смешанных единоборствах. Хотя поклонники этого вида спорта не верят в то, что ирландец действительно уйдет с ринга, так как в 2016 году тот уже делал подобные заявления.

Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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