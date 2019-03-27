В США Boeing 737 MAX экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

СЕГОДНЯ 00:43 2019-03-27T00:47:17+03:00

ЧП случилось с самолетом авиакомпании Southwest Airlines, который пустым перегоняли из Флориды в Калифорнию

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 марта, стало известно о новом ЧП с самолетом Boeing 737 MAX: в американском городе Орландо (штат Флорида) из-за проблем с двигателем экстренно приземлился лайнер этой марки.

Экипаж самолета авиакомпании Southwest Airlines заметил неполадки уже в воздухе и принял решение срочно возвращаться в аэропорт вылета. Лайнер был пуст, его перегоняли из Флориды в Калифорнию на место временного хранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

Ранее сообщалось, что после крушения лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии самолетам Boeing 737 MAX в Штатах запрещено летать с пассажирами до выяснения причин авиакатастроф.

Напомним, 10 марта вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX-800 рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU