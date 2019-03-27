2019-03-27T00:47:17+03:00
Происшествия

В США Boeing 737 MAX экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

ЧП случилось с самолетом авиакомпании Southwest Airlines, который пустым перегоняли из Флориды в Калифорнию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Boeing 737 MAX экстренно приземлился во Флориде из-за неполадок с двигателемBoeing 737 MAX экстренно приземлился во Флориде из-за неполадок с двигателемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 марта, стало известно о новом ЧП с самолетом Boeing 737 MAX: в американском городе Орландо (штат Флорида) из-за проблем с двигателем экстренно приземлился лайнер этой марки.

Экипаж самолета авиакомпании Southwest Airlines заметил неполадки уже в воздухе и принял решение срочно возвращаться в аэропорт вылета. Лайнер был пуст, его перегоняли из Флориды в Калифорнию на место временного хранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

Ранее сообщалось, что после крушения лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии самолетам Boeing 737 MAX в Штатах запрещено летать с пассажирами до выяснения причин авиакатастроф.

Напомним, 10 марта вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX-800 рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию
Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину
Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины
Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе
Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца
Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни
Экс-министру Абызову предъявили обвинение
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо
Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Медведеву доложили о задержании Абызова
Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время