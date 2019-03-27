Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-27T04:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 марта, стало известно, что Сирия попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией вокруг Голанских высот.

Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Отмечается, что дату заседания предстоит назначить председательствующей в этом месяце в Совбезе Франции.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU