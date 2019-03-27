2019-03-27T04:11:12+03:00
Политика

Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

25 марта Трамп подписал указ о признании принадлежности спорной территории Израилю
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высотСирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высотФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 26 марта, стало известно, что Сирия попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией вокруг Голанских высот.

Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Отмечается, что дату заседания предстоит назначить председательствующей в этом месяце в Совбезе Франции.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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