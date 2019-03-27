Глава Минюста США обнародует детали доклада Мюллера в течение нескольких недель
Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр собирается в течение нескольких недель обнародовать «некоторые детали» доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах его расследования приписываемого России «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста.
По данным собеседника издания, об этом Барр сказал в телефонной беседе с возглавляющим юридический комитет сенатором Линдси Грэмом. Версия документа, которую можно показать широкой публике, уже готовится, и вскоре будет опубликована. Представитель Минюста отметил, что речь идет о «неделях, а не о месяцах». Кроме того, он рассказал, что Уильям Барр не намерен передавать Белому дому копию отчета до его публикации.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование пресловутого «российского вмешательства» завершено. Генеральный прокурор США уже получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования и приступил к его изучению.
Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.
ИСТОЧНИК KP.RU