2019-03-27T05:02:52+03:00
Политика

Глава Минюста США обнародует детали доклада Мюллера в течение нескольких недель

Причем Барр не собирается передавать Белому дому копию документа до его публикации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям БаррМинистр юстиции и генеральный прокурор США Уильям БаррФото: REUTERS
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Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр собирается в течение нескольких недель обнародовать «некоторые детали» доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах его расследования приписываемого России «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста.

По данным собеседника издания, об этом Барр сказал в телефонной беседе с возглавляющим юридический комитет сенатором Линдси Грэмом. Версия документа, которую можно показать широкой публике, уже готовится, и вскоре будет опубликована. Представитель Минюста отметил, что речь идет о «неделях, а не о месяцах». Кроме того, он рассказал, что Уильям Барр не намерен передавать Белому дому копию отчета до его публикации.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование пресловутого «российского вмешательства» завершено. Генеральный прокурор США уже получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования и приступил к его изучению.

Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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