Россия заключила контракты на поставку 100 самолётов Як-130

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-27T10:00:36+03:00

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Россия заключила еще несколько контрактов с зарубежными заказчиками на поставку сотни учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщил руководитель одного из управлений АО "Рособоронэкспорт" Сергей Горбенко, который в настоящий момент находится на полях малайзийского авиасалона LIMA 2019.

По его словам, иностранные заказчики проявляют большой интерес к Як-130, презентуемому в рамках мероприятия.

"Уже законтрактовано порядка 100 таких самолетов", - сказал Горбенко.

Стоит напомнить, что сейчас эти российские машины поставляются сразу в несколько стран, в частности, в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Также интерес проявляет Малайзия. Именно поэтому Россия намерена принять участие в тендере на поставку учебно-боевых самолетов в эту страну.

"Первоначальный этап - 18, а в целом программа на 36 машин", - цитирует ТАСС участника авиасалона.

Сайт kp.ru писал о том, что только в начале этого года Россия поставила Мьянме шесть экземпляров Як-130. Также несколько самолетов поступили в распоряжение армии Лаоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/499534" frameborder="0"></iframe> Учебно-боевые самолеты Як-130 поступают на вооружение ВВС России.Министр обороны Сергей Шойгу лично осмотрел три новеньких учебно-боевых Як-130Алексей ОВЧИННИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU