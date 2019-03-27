Посол России в Литве прокомментировал ситуацию с судом над россиянами

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-27T11:54:09+03:00

Стало известно, что сотрудников посольства РФ не пустили на судебное заседание в Вильнюсе

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Российские дипломаты не были допущены на суд в Вильнюсе, где должен быть вынесет приговор двум гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову по делу о событиях 13 января 1991 года. Об этом сообщил посол России в Литве Александр Удальцов.

По его словам, аргументом стало отсутствие мест в зале суда. "Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам", - приводит слова посла РИА Новости.

Удальцов отметил, что согласно с протоколом члены российской дипмиссии должны присутствовать на заседании суда, когда судят граждан РФ.

В настоящее время, как ранее писал сайт kp.ru, в Литве идет судебный процесс по делу о беспорядках у телебашни 13 января 1991 года. В рамках данного дела Вильнюс намерен заочно осудить 58 россиян. В конце 2018 года у историка, философа, переводчика, председателя Союза русских литераторов и художников Валерия Иванова, который проживает в Литве и был свидетелем событий начала 90-х, были проведены обыски, его задерживали на 48 часов. Как выяснилось, власти Литвы пытаются устранить свидетелей событий января 1991 года.

ИСТОЧНИК KP.RU