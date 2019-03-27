2019-03-27T13:41:48+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины возбудит уголовное дело против Бойко и Медведчука после визита в Россию

Генеральный прокурор Украины заявил, что дело против украинских политиков откроют за пересечение границы
Марина ВЕНЦОВА
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Генеральный прокурор УкраиныГенеральный прокурор УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральная прокуратура Украины намерена в среду возбудить уголовное дело против кандидата в президенты страны Юрия Бойко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за пересечение границы с целью визита в Москву на переговоры с российским премьером.

"Сегодня будет зарегистрировано уголовное дело в отношении [Бойко и Медведчука] за незаконное пересечение границы. Но вопрос не только к авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая выпустила этих лиц", - приводит ТАСС слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

22 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей резиденции в Горках, как ранее писал сайт kp.ru, встретился с Бойко и Медведчуком. Также на встрече присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Главной темой переговоров стал транзит российского газа через украинскую территорию. В частности, с украинской стороны было заявлено о готовности представить варианты продления транзитного договора на газ, а также предложено сохранить право на транзит газа с помощью достижения газотранспортного консорциума с Москвой.

Спустя несколько часов после встречи, Служба безопасности Украины заявила, что планирует в ближайшее время дать правовую оценку действиям Бойко и Медведчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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