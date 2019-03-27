2019-03-27T13:54:58+03:00
Политика

Евродепутат раскритиковал недопуск российских дипломатов на суд в Литве

Сотрудники посольства РФ хотели посетить заседание по делу, обвиняемыми в котором проходят наши соотечественники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Российские дипломаты не были допущены на суд в ВильнюсеРоссийские дипломаты не были допущены на суд в ВильнюсеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал действия литовских властей, которые не пустили российских дипломатов на заседание суда по делу о событиях 13 января 1991 года.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о беспорядках у телебашни. Обвиняемыми по этому делу проходят множество россиян, и в среду, 27 марта, двум из них - Юрию Мелю и Геннадию Иванову - должен был быть вынесен приговор, однако сотрудников посольства РФ не пустили на заседание в Вильнюсе. В качестве причины было названо отсутствие мест в зале, хотя по протоколу дипломаты обязаны присутствовать на слушаниях, во время которых судят наших граждан.

"Это, конечно, прежде всего глупость. Потому что события, которые рассматривает этот суд, касаются общей истории и взаимоотношений Литвы и России. Надо не просто разрешать, но и приветствовать присутствие российских дипломатов и журналистов", — прокомментировал случившееся Митрофанов.

По его мнению, такие "болезненные" вопросы должны обязательно решаться, а внутренняя закрытость общества и политической системы Литвы приводит к "очень неприятным последствиям".

"По уровню, скажем так, реакционности в отношении к инакомыслящим с Литвой сейчас соревноваться никто не может", - цитирует телеканал RT евродепутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Китае появятся четыре сервисных центра "Вертолетов России"
Росстат: В России увеличилась неформальная занятость
ЦИК передал думский мандат покойного Алферова депутату из Красноярского края
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы
Песков опроверг информацию о переданном Путину плане Нетаньяху по разрешению кризиса в Сирии
Генпрокуратура Украины возбудит уголовное дело против Бойко и Медведчука после визита в Россию
В Литве вынесли приговор двум бывшим советским военнослужащим по «делу 13 января»
Завершение карьеры Макгрегора не связано с делом о домогательствах
Следствие просит заключить экс-министра Абызова под арест
Конгресс США может ввести новые санкции против России по итогам доклада Мюллера
Спикер Госдумы назвал причину кризиса в Ираке, Ливии и Сирии