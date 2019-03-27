Евродепутат раскритиковал недопуск российских дипломатов на суд в Литве

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-27T13:54:58+03:00

Российские дипломаты не были допущены на суд в Вильнюсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал действия литовских властей, которые не пустили российских дипломатов на заседание суда по делу о событиях 13 января 1991 года.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о беспорядках у телебашни. Обвиняемыми по этому делу проходят множество россиян, и в среду, 27 марта, двум из них - Юрию Мелю и Геннадию Иванову - должен был быть вынесен приговор, однако сотрудников посольства РФ не пустили на заседание в Вильнюсе. В качестве причины было названо отсутствие мест в зале, хотя по протоколу дипломаты обязаны присутствовать на слушаниях, во время которых судят наших граждан.

"Это, конечно, прежде всего глупость. Потому что события, которые рассматривает этот суд, касаются общей истории и взаимоотношений Литвы и России. Надо не просто разрешать, но и приветствовать присутствие российских дипломатов и журналистов", — прокомментировал случившееся Митрофанов.

По его мнению, такие "болезненные" вопросы должны обязательно решаться, а внутренняя закрытость общества и политической системы Литвы приводит к "очень неприятным последствиям".

"По уровню, скажем так, реакционности в отношении к инакомыслящим с Литвой сейчас соревноваться никто не может", - цитирует телеканал RT евродепутата.

ИСТОЧНИК KP.RU