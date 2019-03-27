Аркадий Дворкович уехал за границу
После задержания экс-министра Михаила Абызова в прессе прошла информация, что бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России. Об этом "РИА-Новости" сообщил источник, близкий к политику. Журналисты спросили собеседника из окружения Дворковича: правда ли Абызов вернулся в Москву из Италии, чтобы отметить день рождения своего бывшего коллеги.
По данным источника, Дворкович уже неделю находится не в России.
Напомним, что экс-министра Абызова задержали вчера вечером в Москве. По некоторым данным, он вернулся на Родину из Италии. Чиновника обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей. Сейчас следователи проводят проверку о его причастности к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU