Абызов прилетел в Россию из Италии еще неделю назад

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов провел сегодняшнюю ночь в одном из ИВС столицы. Задержали его сотрудники ФСБ накануне в обед 26 марта в одном из загородных домов на Рублево-Успенском шоссе. Не в аэропорту, как сообщалось ранее.

Еще неделю назад Михаил прилетел в Россию из Италии. А конкретнее из Тосканы. В этом регионе он и его семья владеет загородными виллами.

Как стало известно «КП», примерно с 15:00 и до 1:00 экс-чиновник провел в здании СК РФ на Техническом проезде. Туда его доставили сотрудники ФСБ. Следственные действия и формальности длились несколько часов и закончились уже после полуночи.

- Подробности задержания я комментировать не могу, так как лично при этом не присутствовал, - рассказал «КП» адвокат Михаила Абызова Александр Аснис. «Комсомолка» связалась с ним уже глубокой ночью, сразу после того, как он вышел из СК. - Могу говорить лишь о том, что видел. Моему подзащитному действительно предъявлены обвинения. Своей вины он не признает. И в настоящий момент задержан. Полагаю, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения, но какой именно еще не ясно. Думаю, суд состоится уже завтра, хотя по закону на принятие решения о мере пресечения может уйти до 48 часов.

- Как вы узнали о том, что Абызов задержан и где он именно находится?

- Мне позвонили люди, которые в тот момент были с Михаилом. Так и узнал.

- В чем конкретно обвиняют Михаила и раз речь об ОПС, то кто его подельники?

- Извините, без комментариев.

Далее Абызова должны были отправить в один из изоляторов временного содержания Москвы, где он и пробудет до суда по избранию меры пресечения. Но в какой именно не сообщалось.

- В случае избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаила Абызова отправят либо в СИЗО «Лефортово», где уже содержатся Арашуков (экс-сенатор). Леонид Маркелов и Вячеслав Гайзер (экс-губернаторы) и прочие фигуранты громких дел. - Предположил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - Либо же в «Матросскую тишину» в специальный «Кремлевский корпус». Там сидел, к примеру, Улюкаев. Этот корпус так же «славится» VIP-арестантами.

Но пока дальнейшая судьба Абызова не ясна. Ее решит в самые ближайшие часы Басманный суд Москвы, именно в нем рассматриваются все дела Главного управления Следственного комитета России.

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