2019-03-27T19:39:53+03:00
Общество

Экс-министр Абызов арестован на 2 месяца

Следствие также попросило арестовать предполагаемых соучастников бывшего чиновника
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-министр открытого правительства РФ Михаил АбызовЭкс-министр открытого правительства РФ Михаил АбызовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы принял решение избрать меру пресечения для бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в виде ареста на два месяца.

Напомним, бывший чиновник был задержан накануне, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере. По данным следствия, все похищенные с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года средства в размере 4 млрд рублей были переведены за рубеж.

Во время заседания суда следствие обратилось с ходатайством об аресте подозреваемого до 25 мая.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, ведомство попросило арестовать предполагаемых соучастников бывшего министра. Защита предложила внести за обвиняемого залог в размере 1 млрд рублей.

Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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