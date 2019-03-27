Экс-министр Абызов арестован на 2 месяца
В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы принял решение избрать меру пресечения для бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в виде ареста на два месяца.
Напомним, бывший чиновник был задержан накануне, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере. По данным следствия, все похищенные с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года средства в размере 4 млрд рублей были переведены за рубеж.
Во время заседания суда следствие обратилось с ходатайством об аресте подозреваемого до 25 мая.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Следственном комитете.
Кроме того, ведомство попросило арестовать предполагаемых соучастников бывшего министра. Защита предложила внести за обвиняемого залог в размере 1 млрд рублей.
Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU
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