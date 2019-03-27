Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы
Президент США провел встречу с супругой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо
Президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, и Вашингтон рассмотрит в связи с этим все возможные варианты развития событий.
"Россия должна уйти", - сказал американский президент в ходе встречи с женойлидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в Белом Доме в среду, 27 марта.
Говоря о том, какие средства Соединенные Штаты могут использовать, Трамп отметил: "Посмотрим, возможны все варианты действий", передает агентство Reuters.
ИСТОЧНИК KP.RU