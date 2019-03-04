2019-03-04T20:11:02+03:00
В мире

Гуайдо вернулся в Венесуэлу

По некоторым данным, самолет оппозиционера приземлился в аэропорту Каракаса [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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В понедельник, 4 марта, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который 23 января провозгласил себя «временным президентом» страны, объявил о своем возвращении в боливарианскую республику. По некоторым данным, его самолет приземлился в главном аэропорту страны, находящемся в Каракасе.

«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу», - написал оппозиционер в своем микроблоге в Twitter

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Между тем в конце февраля ему удалось сбежать. Так, 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута. Оттуда оппозиционер отправился в Боготу, где 25 февраля принял участие в заседании Группы Лимы. Кроме того, после этого лидер венесуэльской оппозиции успел посетить Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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