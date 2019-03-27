СЕГОДНЯ 21:19 2019-03-27T21:47:09+03:00

Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit Фото: REUTERS

Ранее стало известно о том, что британские СМИ выступили против премьер-министра страны

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Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила, что политик пообещала однопартийцам уйти в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit, сообщает RT.

Ранее стало известно о том, что британские СМИ попросили Терезу Мэй покинуть пост премьер - министра. По мнению экспертов, лишь такой исход событий заставит парламентариев проголосовать за проект соглашения по выходу из ЕС.

Напомним, Великобритания должна утвердить план выхода из Евросоюза до 29 марта 2019 года. При этом парламент не желает утверждать программу Brexit, предложенную правительством Мэй. Евросоюз готов предоставить отсрочку для выхода Британии, если страна покинет единую Европу на условиях Брюсселя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что премьер - министр Британии Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего британского кабмина. По некоторым данным, в правительстве Соединенного Королевства «осталось только два министра, которые все еще поддерживают» нынешнего премьера.

Более того, парламент Великобритании рассмотрит петицию об отмене Brexit 1 апреля. В грядущий понедельник британское правительство также рассмотрит просьбу граждан о проведении повторного референдума и об обязательном выходе Королевства из Евросоюза.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU