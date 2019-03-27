Парламент Великобритании рассмотрит петицию об отмене Brexit 1 апреля

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-27T15:04:43+03:00

В грядущий понедельник британское правительство также рассмотрит просьбу граждан о проведении повторного референдума и об обязательном выходе Королевства из

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В понедельник, 1 апреля, парламент Великобритании собирается рассмотреть петицию об отказе в реализации «Статьи 50» о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, которую подписали около 5,8 миллиона граждан страны.

Как сообщает газета The Independent, в комитете по петициям Палаты общин назвали петицию об отмене Brexit рекордной по числу собранных подписей среди опубликованных на сайте Палаты общин.

В один день вместе с петицией об отмене выхода Британии из ЕС, парламент рассмотрит петиции о проведении нового референдума по Brexit, собравшей 120 тыс. подписей, и об обязательном выходе Королевства и союза вне зависимости от заключения сделки с Брюсселем, получившую поддержку 140 тыс. граждан.

Ранее правительство Великобритании заявило, что петиция об отмене решения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС рассматривать не будет.

Напомним, что 21 марта лидеры всех 27 стран Евросоюза приняли решение отложить «развод» с Великобританией до 22 мая при условии, что Лондон одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU