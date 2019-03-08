Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро

8 Март 23:23 2019-03-08T23:23:22+03:00

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге в пятницу заявил, что американское правительство не знает, насколько может затянуться кризис в Боливарианской республике, зато точно знает, чем он завершится – уходом законного президента страны Николаса Мадуро.

По словам Эллиотта Абрамса, Вашингтон и не настраивался на скорую смену власти в республике: «Мы понимали, что в Венесуэле идет борьба, продолжительность которой предсказать мы не можем, никто не предсказывал».

При этом он подчеркнул, что «вектор и исход» венесуэльских событий, как ему кажется, «совершенно ясны», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 января спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя «временным президентом» страны. Ранее Эллиотт Абрамс говорил, что Соединенные Штаты не планируют проводить в Венесуэле военную операцию, чтобы помочь местной оппозиции во главе с Гуаидо свергнуть избранного главу государства Николаса Мадуро.

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ИСТОЧНИК KP.RU