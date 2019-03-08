2019-03-08T23:23:22+03:00
Политика

Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро

Эллиотт Абрамс отметил, что «вектор и исход» венесуэльских событий «совершенно ясны»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт АбрамсСпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт АбрамсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге в пятницу заявил, что американское правительство не знает, насколько может затянуться кризис в Боливарианской республике, зато точно знает, чем он завершится – уходом законного президента страны Николаса Мадуро.

По словам Эллиотта Абрамса, Вашингтон и не настраивался на скорую смену власти в республике: «Мы понимали, что в Венесуэле идет борьба, продолжительность которой предсказать мы не можем, никто не предсказывал».

При этом он подчеркнул, что «вектор и исход» венесуэльских событий, как ему кажется, «совершенно ясны», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 января спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя «временным президентом» страны. Ранее Эллиотт Абрамс говорил, что Соединенные Штаты не планируют проводить в Венесуэле военную операцию, чтобы помочь местной оппозиции во главе с Гуаидо свергнуть избранного главу государства Николаса Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США хотят вернуть контроль над венесуэльской нефтью

Хуан Гуаидо решил поменять руководство главной нефтяной компании, которая сотрудничает с Россией. Корреспонденты «КП» Александр Коц и Антон Фокин побывали на совместном производстве (подробности).

Пресс-конференция посла России в Венесуэле Владимира Заемского.Что происходит сейчас в Каракасе? Есть ли предпосылки для завершения венесуэльского конфликта? Спецкор КП Александр Коц рассказывает последние новости из эпицентра событий

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
У берегов США чуть не перевернулся норвежский круизный лайнер из-за сильного ветра
Василий Небензя поздравил женщин в ООН с 8 марта
В Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии
В Германии нашли вещи убитых в 1945 году советских и польских граждан
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады
В США самолет экстренно сел на автомобильную дорогу
США продлили срок завершения операций с ценными бумагами венесуэльской компании PDVSA
Пожар в Серебряном бору в Москве: возгорание началось в частном доме
В Армении россиянин получил ножевое ранение
В Германии умерла бывшая "Юная мисс Вселенная"
Арестована бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг
Задержали бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга
Трамп о деле Манофорта: судья громко заявил, что с Россией не было никакого сговора
Президент Сербии заявил, что Косово не хочет диалога с Белградом
ВМС Ирана отразили атаку пиратов, напавших на нефтяной танкер
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-21 в Индии
Двух фигурантов дела об убийстве старшего следователя арестовали на два месяца
Глава NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в космонавтике
МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому журналисту
На учениях американской армии "загримировали" бронетранспортеры под танки Т-72Б