ЕС ожидает услышать «да» на предстоящем в Лондоне голосовании по Brexit

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-28T15:39:51+03:00

В Евросоюзе в очередной раз напомнили о том, что от сегодняшнего решения парламента Великобритании зависит дата выхода страны из союза

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Еврокомиссия приняла к сведению голосования в Палате общин Великобритании, которая отвергла все альтернативные варианты по выходу Великобритании из ЕС. Теперь в Евросоюзе ожидают положительного ответа на предстоящем голосовании по согласованной с Европейским Союзом сделкой по Brexit. Соответствующие заявление сделал официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, выступая на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 28 марта.

«Мы принимаем к сведению голосования в Палате общин. Теперь мы ожидаем услышать "да", чтобы двигаться вперед», - сказал Схинас.

Представитель ЕК в очередной раз отметил, что от предстоящего голосования в парламенте зависит дата Brexit. «Если соглашение не будет одобрено парламентом Великобритании на этой неделе, Brexit будет перенесен на 12 апреля, как было решено на саммите ЕС 21 марта. Теперь правительство Великобритании должно нам сообщить о том, какими будут дальнейшие шаги» - заявил он.

Напомним, 27 марта Британский парламент отверг все восемь альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. При этом большинство парламентариев высказались категорически против Brexit без сделки 12 апреля – 400 депутатов, поддержали эту идею 160.

ИСТОЧНИК KP.RU