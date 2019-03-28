2019-03-28T15:39:51+03:00
В мире

ЕС ожидает услышать «да» на предстоящем в Лондоне голосовании по Brexit

В Евросоюзе в очередной раз напомнили о том, что от сегодняшнего решения парламента Великобритании зависит дата выхода страны из союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ЕС ожидает услышать «да» на предстоявшим в Лондоне голосовании по BrexitЕС ожидает услышать «да» на предстоявшим в Лондоне голосовании по BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Еврокомиссия приняла к сведению голосования в Палате общин Великобритании, которая отвергла все альтернативные варианты по выходу Великобритании из ЕС. Теперь в Евросоюзе ожидают положительного ответа на предстоящем голосовании по согласованной с Европейским Союзом сделкой по Brexit. Соответствующие заявление сделал официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, выступая на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 28 марта.

«Мы принимаем к сведению голосования в Палате общин. Теперь мы ожидаем услышать "да", чтобы двигаться вперед», - сказал Схинас.

Представитель ЕК в очередной раз отметил, что от предстоящего голосования в парламенте зависит дата Brexit. «Если соглашение не будет одобрено парламентом Великобритании на этой неделе, Brexit будет перенесен на 12 апреля, как было решено на саммите ЕС 21 марта. Теперь правительство Великобритании должно нам сообщить о том, какими будут дальнейшие шаги» - заявил он.

Напомним, 27 марта Британский парламент отверг все восемь альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. При этом большинство парламентариев высказались категорически против Brexit без сделки 12 апреля – 400 депутатов, поддержали эту идею 160.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пакистан опроверг досье Индии о лагерях экстремистов на пакистанской территории
Следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
В Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по Brexit
Готовится к выходу документальный фильм об «Игре престолов»
Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
В МИД Белоруссии заявили, что не намерены вступать в ЕС
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган
Ученые научились соединять разорванный спинной мозг
В России собираются создать «мощное» законодательство по кибербезопасности
Бавария официально объявила о трансфере Люки Эрнандеса за 85 миллионов евро
ЕСПЧ не принял к рассмотрению жалобу Кокорина
Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»
Шесть человек выпрыгнули из окон горящей высотки в Бангладеше
Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии 1 апреля в Москве
Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу
Мужчина подорвал себя у здания полицейского участка в Китае