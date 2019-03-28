2019-03-28T03:27:13+03:00
Политика

Британский парламент отверг все альтернативные варианты сделки по Brexit

Депутаты категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по BrexitПремьер Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские депутаты во время парламентского голосования отвергли все восемь альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает ВВС.

Подавляющее большинство парламентариев высказались категорически против Brexit без сделки 12 апреля – 400 депутатов, поддержали эту идею 160. Самой популярной оказалась инициатива провести новый всенародный референдум: «за» проголосовали 268 законодателей, против были 295.

Комментируя итоги голосования, министр по вопросам Brexit Стивен Баркли сказал, что «результаты состоявшейся в Палате общин процедуры» продемонстрировали то, в чем правительство было уверено – предложенный премьером Терезой Мэй и согласованный с ЕС вариант соглашения «является лучшим вариантом».

Как писал сайт kp.ru, ранее Мэй выразила готовность уйти в от ставку в обмен на поддержку сделки по Brexit.

Напомним, 21 марта лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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