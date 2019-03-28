Кравчук: На Украине может начаться новый «майдан»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-28T16:38:56+03:00

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По итогам предстоящих президентских выборов на Украине может быть новый «майдан», об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Экс-глава Незалежной отметил, что новые народные волнения возможны в случае массовых фальсификаций.

«Третий «майдан» может быть при условии всеобщей фальсификации выборов», - сказал Кравчук в интервью агентству RT.

Напомним, что уже это воскресенье, 31 марта, на Украине будут выбирать президента. На пост претендуют 39 кандидатов.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков не исключил, что на президентских выборах на Украине может победить нынешний глава этого государства Петр Порошенко. При этом политик не смог назвать ни одного кандидата на пост украинского лидера, который был бы для нас предпочтительнее.

ИСТОЧНИК KP.RU