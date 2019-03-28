2019-03-28T16:38:56+03:00
Выборы президента Украины 2019

Кравчук: На Украине может начаться новый «майдан»

Новые народные волнения возможны в случае массовых фальсификаций
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Экс-президент Украины Леонид КравчукЭкс-президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
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По итогам предстоящих президентских выборов на Украине может быть новый «майдан», об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Экс-глава Незалежной отметил, что новые народные волнения возможны в случае массовых фальсификаций.

«Третий «майдан» может быть при условии всеобщей фальсификации выборов», - сказал Кравчук в интервью агентству RT.

Напомним, что уже это воскресенье, 31 марта, на Украине будут выбирать президента. На пост претендуют 39 кандидатов.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков не исключил, что на президентских выборах на Украине может победить нынешний глава этого государства Петр Порошенко. При этом политик не смог назвать ни одного кандидата на пост украинского лидера, который был бы для нас предпочтительнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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