В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-29T08:22:07+03:00

В частности, теперь за распространение недостоверной информации грозит штраф до 1,5 млн рублей

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В пятницу, 29 марта, в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти.

Эти документы предусматривают блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, а также размещаемых в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и органы, осуществляющие государственную власть в нашей стране.

Кроме того, за распространение недостоверной общественно значимой информации теперь грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей, а за оскорбление власти - до 300 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, оба законопроекта были внесены в Госдуму 12 декабря прошлого года. Их авторами стали сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. А 7 марта этого года документы были приняты нижней палатой российского парламента, 13 марта их одобрил Совет Федерации, а 18 марта - подписал президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU