Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе

СЕГОДНЯ 20:14 2019-03-29T20:14:48+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил закрыть границу между США и Мексикой уже на следующей неделе. Президент пообещал исполнить сказанное в том случае, если власти соседнего государства не решат проблему с нелегальной миграцией.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на территории Мексики сформировался новый "караван" беженцев, который движется по направлению к США. Речь идет о порядка 1,2 тысячи граждан Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы, желающих получить убежище в Штатах.

"Если Мексика немедленно не прекратит незаконную иммиграцию в Соединённые Штаты через Южную границу, я закрою границу или большие ее участки уже на следующей неделе", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

При этом он выразил уверенность в том, что мексиканские могут довольно легко решить проблему, но вместо этого они просто "берут деньги американцев и продолжают разговаривать".

ИСТОЧНИК KP.RU