Представители США и Китая достигли прогресса в торговых переговорах

СЕГОДНЯ 20:35 2019-03-29T20:35:32+03:00

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Представители США и Китай смогли достичь определенного прогресса в ходе последних торговых переговоров, которые состоялись в пятницу, 29 марта, в Пекине. Известно, что стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами.

Участниками восьмого раунда консультаций стали вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а также американский спецпредставитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин. Согласно данным агентства "Синьхуа", следующие переговоры состоятся в Вашингтоне уже на следующей неделе 3 апреля. Китайскую делегацию вновь будет возглавлять Лю Хэ.

Сайт kp.ru писал о том, что КНР и США уже не впервые говорят о достигнутом переговорном процессе, однако конкретных решений пока не принято. В Пекине все еще надеются, что Вашингтон откажется от мышления времен "холодной войны", а сами американцы хотят, чтобы Китай перестал "играть в игры".

ИСТОЧНИК KP.RU