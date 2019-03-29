Фанаты группы The Prodigy проводили Кита Флинта в последний путь

СЕГОДНЯ 21:27 2019-03-29T21:28:39+03:00

Попрощаться с вокалистом пришли не только его коллеги и поклонники, но и даже любимый пес по кличке Сайрус [видео]

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В эту пятницу, 29 марта, улицы английского города Брейнтри графства Эссекс оказались заполнены толпами фанатов творчества культовой британской группы The Prodigy, которые пришли попрощаться с ее вокалистом Китом Флинтом.

Сайт kp.ru писал о том, что тело 49-летнего музыка обнаружили в начале месяца в его собственном доме. Экспертиза показала, что мужчина покончил с собой.

Солиста группы Prodigy Кита Флинта в последний путь пришли провожать сотни фанатов группы.Траурное шествие в Эссексе растянулось на 2,5 километра. Когда гроб внесли в церковь на всю улицу зазвучала Out if space .

Члены группы The Prodigy заранее пригласили своих фанатов вместе проводить Флинта в последний путь в составе траурной процессии. И даже несмотря на то, что церковная служба была частной и проводилась исключительно для самых близких и родных, все происходящее внутри транслировалось на улицу через динамики, поэтому люди могли слышать происходящее внутри.

Когда гроб только внесли в храм на всю улицу зазвучала композиция "Out if space", а скорбящие фанаты закричали "живи вечно Кит", "мы с тобой" и "мы любим тебя".

Многие фанаты пришли проститься с легендарным исполнителемФото: REUTERS

Сколько именно почитателей творчества вокалиста пришло на церемонию неизвестно, но само шествие растянулось аж на 2,5 километра. В нем приняли участие многие знаменитости, в частности, актер Пол Кэй из "Игры Престолов" и канадская певица Натали Эпплнот, а также любимый пес музыканта - немецкая овчарка по кличке Сайрус.

Согласно данным The Daily Mail, бывшая жена Кита Флинта Маюми Кай тоже посетила церемонию. К слову, именно их расставание считает одной из наиболее вероятных причин, по которой музыкант решил покончить с собой. Пара распалась в начале года, что повергло фронтмена The Prodigy в страшную депрессию. Последним ударом стала необходимость продать его любимое поместье в Эссексе, часть которого суд передал Маюми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695300" frameborder="0"></iframe> Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU