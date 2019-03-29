Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300. Такого мнения придерживается спецпредставитель США по Боливарианской Республики Эллиот Абрамс.
Политик считает, что после недавних масштабных отключений электроэнергии Каракасу понадобилась помощь российских специалистов в возобновлении функционирования комплексов.
"По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются, — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от "блэкаутов", — сказал спецпредставитель в ходе пятничного выступления, трансляция которого велась в микроблоге Госдепа в Twitter.
При этом Абрамс подчеркнул, что в Вашингтоне не знают, о каком именно техническом обслуживании идет речь, а потому продолжают следить за ситуацией.
Сайт kp.ru писал о том, что 24 марта в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с 35 тоннами гуманитарного груза и 99 российскими военнослужащими. В МИД РФ заявили, что их визит в республику состоялся в рамках двустороннего сотрудничества между странами и продлится столько, сколько нужно официальным властям Венесуэлы.
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ИСТОЧНИК KP.RU