2019-03-30T00:34:24+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко не захотела общаться с журналистами в отсутствие Порошенко и Зеленского

Кандидат в президенты отказалась одна отвечать на вопросы собравшихся экспертов
Юлия ДИВЕЕВА
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Дебаты трех главных претендентов на пост президента Украины, которые должны были пройти в эфире "Общественного телевидения” республики, оказались сорваны. На программу явилась лишь экс-премьер-министр страны, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ее соперники - действующий президент Петр Порошенко и представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, проигнорировали встречу, что очень расстроило Юлию Владимировну.

"Я приняла приглашение на дебаты с Владимиром Зеленским и с Петром Порошенко. Я пришла, но дебаты проводить не с кем. И я думаю, что сейчас с этим делать", - сказала она.

Тимошенко отметила, что возможно ее конкуренты "не нашли время, а скорее храбрости, чтобы сегодня дебатировать". В итоге она отказалась одна отдуваться за троих и заявила,что не станет отвечать на вопросы экспертов, гостей канала и журналистов.

Экс-премьер пообещала, что придет в эфир телеканала после первого тура выборов, который она надеется выиграть. Ведущая эфира ответила на это, что редакция сама будет решать, приглашать ли Тимошенко на программу.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине в это воскресенье, 31 марта. Согласно последним опросам Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко закрепились в тройке лидеров. На 4-м и 5-м местах закрепились Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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