Биография Юлии Тимошенко: бывшая "газовая принцесса" может не попасть во второй тур президентских выборов на Украине

Биография Юлии Тимошенко началась в Днепропетровске, где она родилась 58 лет назад. Будущая премьер Украины в три года осталась без отца. 30 лет назад вышла замуж за украинского бизнесмена Александра Тимошенко, который пару лет скрывался в Чехии как политический беженец.

Бизнес-карьеру дипломированный инженер-экономист начала в 1988-м, открыв пункт видео-проката на деньги свекра. А на излете советской власти под крышей Днепропетровского обкома комсомола с мужем создала молодежный центр «Терминал». С ним же придумала корпорацию «Украинский бензин» - и понеслось. К середине 90-х она уже возглавляла корпорацию «Единые энергосистемы Украины», именно тогда ее стали называть газовой принцессой.

«Дама с косой» и «Славянская мадонна» - это много позже...

В политику ворвалась на год раньше своего нынешнего оппонента Порошенко — в 1997-м в Кировоградской области за нее на выборах в Верховную Раду проголосовало более 92% избирателей! А в Раде третьего созыва уже возглавила бюджетный комитет. В 1999-м создала сначала фракцию, а потом и партию «Батькивщина», а тогдашний премьер Ющенко делает ее своим заместителем.. На ее совести Бюджетный и Налоговый кодексы Украины.

В 1997-м в Кировоградской области за Тимошенко на выборах в Верховную Раду проголосовало более 92% избирателейФото: REUTERS

А в 2001-м Юлию Владимировну под белы руки проводили в темницу. За что? Да за «контрабанду российского газа!». Правда, суд ее через полтора месяца освободил ( а потом и мужа, тоже сидевшего). Интересно, что в России против нее чуть позже возбудили дело и даже объявляли в международный розыск за «дачу взятки чиновникам Минобороны РФ». Потом дело закрыли.

Ее хотят видеть на всех международных форумах, а в 2005-м дойдет до того, что «Форбс» включит ее в тройку самых влиятельных женщин мира. Она проводит в Киеве успешные переговоры с Путиным. К том моменту Тимошенко трудилась премьером при президенте Ющенко. Ну, поскольку стояла с ним плечом к плечу на баррикадах первой оранжевой революции. Тимошенко повышала зарплаты, пенсии, стипендии и возвращала государству сотни предприятий. А ее отставка с поста второго человека в стране из-за бензинового и сахарного кризисов и коррупционных скандалов в правительстве не одобрили многие не только на Украине, но и в России.

Но уже в 2007-м она вновь возглавила правительство. Именно Тимошенко достигла договоренностей о долгосрочных контрактах на поставки российского газа(которые пытались сорвать в Киеве), что потом ей не раз ставили в вину. На президентских выборах-2010 она уступила победителю Януковичу около 3% и обратилась в суд с требованием признать выборы сфальсифицированными. Уже в мае того года против нее возбудят ряд дел — начиная от поставок авто для сельской медицины и заканчивая газовым договором с Россией.

В августе 2011го она была арестована. В 2014-м освобождена- сразу после событий на Майдане.. На выборах -2014 вновь стала второй — на этот раз после Порошенко.

С ноября прошлого года входит в российский санкционный список, введенный в ответ на аналогичные украинские действия.

По данным американской компании Universal Trading & Investment Co. (UTICo) состояние Тимошенко и членов ее семьи на 2010-й год оценивались в 800 миллионов долларов, включая недвижимость и банковские активы.

У Тимошенко есть дочь Евгения, 38 лет. Она выпускница Лондонской школы экономики, с помпой вышла за британского рок-музыканта Шона Карра и потом не менее громко с ним рассталась. Два с половиной года назад подарила бабушке Юле внучку Еву — от одесского бизнесмена Артура Чечеткина.

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