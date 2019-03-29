2019-03-29T20:54:47+03:00
Выборы президента Украины 2019

Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Социологи обнародовали рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019 перед первым туром
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Опросы проводились по закону до 28 марта, более свежих рейтингов уже не будетОпросы проводились по закону до 28 марта, более свежих рейтингов уже не будетФото: REUTERS
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Последние рейтинги кандидатов в президенты перед грядущими выборами президента Украины были накануне опубликованы социологическими исследовательскими компаниями. Опросы проводились по закону до 28 марта, более свежих рейтингов уже не будет. А завтра, в субботу перед выборами наступит день тишины.

Четыре опроса дали один и тот же результат по тройке лидеров, которыми остались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. На 4-м и 5-м местах закрепились Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. Результаты опросов приведены ниже в таблице, где против каждого из кандидатов проставлен процент готовых проголосовать за него избирателей по данным опросов.

ДАННЫЕ СОЦОПРОСОВ (%)

Фонд «Демократические инициативы»

Зеленский - 17,8

Порошенко - 11,7

Тимошенко - 8,3

Бойко - 7,1

Гриценко - 5,4

Группа «Рейтинг»

Зеленский - 20,6

Тимошенко - 13

Порошенко - 12,9

Бойко - 7,4

Гриценко - 7,4

Greenberg Quinlan Rosner и InfoSapiens

Зеленский - 23

Порошенко - 14

Тимошенко - 12

Бойко - 10

Гриценко - 8

Центр Разумкова*

Зеленский - 18,8

Порошенко - 15,7

Тимошенко - 11,5

Бойко - 7,3

Гриценко - 6,1

* Опрос проводился 27 марта, остальные 28 марта

По данным 3-х из 4-х опросов, Порошенко выбрался на второе место. При этом, выбравшаяся на второе место по итогам одного опроса Юлия Тимошенко, опередила занимающего сейчас пост президента Украины Петра Порошенко на какую-то одну десятую процента, что существенно меньше обычной статистической погрешности при любом опросе. А ведь еще совсем недавно Порошенко безнадежно отставал даже от Юлии Владимировны, иногда воюя даже за 4-е место.

Исходя из рейтингов, можно предположить, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Но вот Юлия Владимировна вряд ли готова согласиться с таким исходом первого тура. И, хотя завтрашний день на Украине объявлен «днем тишины», вряд ли у кого есть сомнения, что нарушений избирательного законодательства в субботу на Украине будет с избытком. Кстати, до сих пор абсолютным лидером по предвыборным нарушениям был Петр Порошенко. Вряд ли в субботу эта тенденция изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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