Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко
Последние рейтинги кандидатов в президенты перед грядущими выборами президента Украины были накануне опубликованы социологическими исследовательскими компаниями. Опросы проводились по закону до 28 марта, более свежих рейтингов уже не будет. А завтра, в субботу перед выборами наступит день тишины.
Четыре опроса дали один и тот же результат по тройке лидеров, которыми остались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. На 4-м и 5-м местах закрепились Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. Результаты опросов приведены ниже в таблице, где против каждого из кандидатов проставлен процент готовых проголосовать за него избирателей по данным опросов.
ДАННЫЕ СОЦОПРОСОВ (%)
Фонд «Демократические инициативы»
Зеленский - 17,8
Порошенко - 11,7
Тимошенко - 8,3
Бойко - 7,1
Гриценко - 5,4
Группа «Рейтинг»
Зеленский - 20,6
Тимошенко - 13
Порошенко - 12,9
Бойко - 7,4
Гриценко - 7,4
Greenberg Quinlan Rosner и InfoSapiens
Зеленский - 23
Порошенко - 14
Тимошенко - 12
Бойко - 10
Гриценко - 8
Центр Разумкова*
Зеленский - 18,8
Порошенко - 15,7
Тимошенко - 11,5
Бойко - 7,3
Гриценко - 6,1
* Опрос проводился 27 марта, остальные 28 марта
По данным 3-х из 4-х опросов, Порошенко выбрался на второе место. При этом, выбравшаяся на второе место по итогам одного опроса Юлия Тимошенко, опередила занимающего сейчас пост президента Украины Петра Порошенко на какую-то одну десятую процента, что существенно меньше обычной статистической погрешности при любом опросе. А ведь еще совсем недавно Порошенко безнадежно отставал даже от Юлии Владимировны, иногда воюя даже за 4-е место.
Исходя из рейтингов, можно предположить, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Но вот Юлия Владимировна вряд ли готова согласиться с таким исходом первого тура. И, хотя завтрашний день на Украине объявлен «днем тишины», вряд ли у кого есть сомнения, что нарушений избирательного законодательства в субботу на Украине будет с избытком. Кстати, до сих пор абсолютным лидером по предвыборным нарушениям был Петр Порошенко. Вряд ли в субботу эта тенденция изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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