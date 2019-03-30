Умер журналист Максим Ковальский

СЕГОДНЯ 03:07 2019-03-30T03:11:44+03:00

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Умер журналист, бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский. Об этом в субботу сообщил газета "Коммерсантъ".

"29 марта в 22:30 не стало Максима Ковальского. Ему было 54 года. Болезнь оказалась сильнее", - говорится на сайте издания.

Ковальский проработал в “Коммерсанте” почти 30 лет. За это время он занимал должности выпускающего редактора газеты, главного редактора журнала "Власть". Кроме того, он был причастен к созданию самого бренда "Коммерсантъ".

Коллеги и друзья не называют болезнь, с которой боролся Ковальский. Время и место похорон пока неизвестны.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 1 февраля умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР, ведущий таких программ, как "Время" и "Голубой огонек". На момент смерти мужчине был 81 год.

ИСТОЧНИК KP.RU