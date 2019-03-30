Американский беспилотник провел разведывательный полет у берегов Крыма
Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведку у берегов Крыма. Летательный аппарат также пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе.
Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, беспилотник вылетел с базы Сигонелла в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. После этого аппарат пролетел вдоль Крыма и черноморского побережья России.
Это уже не первый разведывательный полет американских беспилотников в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщил об аналогичном полете летательного аппарата американских ВВС.
В марте этого года стратегические бомбардировщики B-52 американских военно-воздушных сил несколько раз приближались к российским границам. В ходе этих полетов стратегические самолеты сымитировали атаку баз Балтийского флота, приближаясь к российским городам на близкое расстояние.
ИСТОЧНИК KP.RU