Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует предпринять последнюю попытку добиться от парламента одобрения сделки Лондона и Евросоюза по Brexit.
По данным издания, в правительстве считают, что в случае провала переговоров Мэй будет рассматривать возможность проведения досрочных парламентских выборов.
"Министры заявили The Independent, что новые выборы, по мнению премьер-министра, действительно возможны. Вероятно, на следующей неделе она сделает финальную попытку добиться одобрения своей сделки", - говорится в материале.
Эту информацию подтвердил и другой источник в кабинете министров. По его словам, досрочные парламентские выборы сейчас являются реальным вариантом развития событий. Об этом сообщает газета Independent.
Британский парламент ранее отклонил проект сделки Соединенного Королевства с Евросоюзом. Если парламентариям не удастся согласовать новый документ, выход Великобритании из ЕС состоится 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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