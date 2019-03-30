2019-03-30T14:12:17+03:00
В мире

Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit

По британских СМИ, в случае провала переговоров премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о досрочных парламентских выборах
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует предпринять последнюю попытку добиться от парламента одобрения сделки Лондона и Евросоюза по Brexit.

По данным издания, в правительстве считают, что в случае провала переговоров Мэй будет рассматривать возможность проведения досрочных парламентских выборов.

"Министры заявили The Independent, что новые выборы, по мнению премьер-министра, действительно возможны. Вероятно, на следующей неделе она сделает финальную попытку добиться одобрения своей сделки", - говорится в материале.

Эту информацию подтвердил и другой источник в кабинете министров. По его словам, досрочные парламентские выборы сейчас являются реальным вариантом развития событий. Об этом сообщает газета Independent.

Британский парламент ранее отклонил проект сделки Соединенного Королевства с Евросоюзом. Если парламентариям не удастся согласовать новый документ, выход Великобритании из ЕС состоится 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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