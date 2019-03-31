Депутат Рады опубликовал список неприкосновенных для правосудия украинцев

СЕГОДНЯ 01:46 2019-03-31T01:51:12+03:00

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Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал список из 13 фамилий людей, которые якобы являются неприкосновенными для правоохранительных органов и судебной системы республики.

"Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор", — прокомментировал Мельничук снимок списка, размещенный на его странице в Facebook.

По его словам, перечень генпрокурору Украины Юрию Луценко передала посол США в республике Мари Йованович . На листке бумаги напечатаны имена депутатов Верховной рады Сергея Лещенко, Мустафы Найема, Светланы Залищук, Сергея Березенко, Сергея Пашинского, экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главы НБУ Валерия Гонтарева, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, судьи КСУ Александра Пасенюка, кандидата в президенты Анатолия Гриценко, певца Святослава Вакарчука, журналиста Дмитрия Гордона и бывшего главы АП Бориса Ложкина.

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал скриншот списка в ФейсбукеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

"Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания", - поинтересовался депутат Рады.

Как сообщал сайт kp.ru, 21 марта Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с послом США Мари Йованович после его назначения в мае 2016-го, она передала ему список "неприкасаемых" - лиц, которых ни при каких обстоятельствах не должно преследовать украинское правосудие.

ИСТОЧНИК KP.RU