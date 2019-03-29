Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе: «Ничего русские там не сделали»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-03-29T06:33:18+03:00

По словам украинского олигарха, президент Украины продолжает создавать новые конфликтные ситуации и обвинять во всем Россию

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Украинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, у которого нынешние киевские власти отобрали созданный им ПриватБанк, заявил, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе был осознанной провокацией лидера Незалежной Петром Порошенко.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали... Ничего русские там не сделали», - в частности, сказал Коломойский в интервью агентству УНИАН.

Один из самых влиятельных в стране бизнесменов добавил, что украинские моряки оказались под стражей только по вине Киева, который создал провокационную ситуацию.

К слову, буквально накануне стало известно, что Игоря Коломойского внесли в список «врагов украинского народа» скандально известного сайта «Миротворец».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

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Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

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Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU