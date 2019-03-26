Киев своими глазами: Порошенко - жлоб, Зеленский - марионетка, Тимошенко – бабушка

В списке кандидатов на пост президента Украины 39 фамилий. Но когда гуляешь по Киеву, кажется, что в предвыборной гонке участвуют от силы три-четыре человека. Больше всего агитпалаток у нынешнего президента Украины Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Обычно их палатки стоят в одних и тех же местах недалеко друг от друга. У шоумена Владимира Зеленского (по данным последнего соцопроса, за него готовы проголосовать больше всего избирателей - 30%) нет ни палаток, ни волонтеров с листовками. Свою аудиторию он завоевывает с помощью телевидения, соцсетей и ютуба, делая ставку на молодежь. Большинство остальных кандидатов просто не хотят разбазаривать деньги. Они не ждут победы на этих выборах. Их задача - заявить себя перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью.

АГИТАТОРЫ-ПЕРЕБЕЖЧИКИ

Подхожу к палатке Порошенко на площади перед Киево-Могилянской академией. Это, по сути своей, - студенческий националистический центр. В нем запрещено говорить на русском языке.

- Студенты академии - за Порошенко. Им нравится, что в Европу можно без виз ездить, а еще они считают, что Порошенко не позволил России Украину захватить, - говорит мне агитаторша в порошенковской палатке. - А вы сами-то откуда?

- Из России. Здрасьте! – улыбаюсь я.

К моему удивлению, обе женщины агитаторши восприняли эту информацию совершенно спокойно и даже разговорились со мной по душам.

- Я считаю, что в первом туре надо голосовать за того, кто тебе действительно симпатичен. За Порошенко – не пойду. А вот во втором туре, уже придется выбирать, - замечает одна из них.

- Я вот лично Зеленского обожаю! Но он же клоун, а не президент, - замечает вторая.

- Этот не клоун, что ли?! – подключается к разговору стоящий рядом с палаткой парень, кивая на портрет Порошенко.

За несколько дней пребывания в Киеве я поговорила с десятком порошенковских и тимошенских агитаторов. Почти все они открыто признаются, что голосовать за своих нанимателей не собираются, просто деньги нужны. И это, кстати, заметно. Агитаторы в Киеве не выкрикивают лозунги (как, например, бывает в России), не бросаются на прохожих, пытаясь впихнуть листовку. Стоят тихо – будто срок отбывают.

У палатки агитаторов Юлии Тимошенко. Фото Анастасия МАТВЕЕВА

«Я ВОЕВАЛ ЗА ИДИОТОВ!»

- Да за кого тут голосовать?! У нас одни воры в законе! Если ты депутат - у тебя есть бизнес, если нет, ты - голодранец! Як в Китае надо – к стенке их ставить. В стране война, а они грОши лопатой гребут! – чуть ли не орет на меня водитель такси. - Я 13 месяцев в АТО («антитеррористическая операция», так киевские власти окрестили ввод войск на Донбасс) за этих идиотов был. Я поверил, что нам надо власть поменять, что жизнь будет лучше. Яценюк (один из лидеров Майдана, позже - премьер Украины, - ред.) орал: «пуля в лоб, пойду до конца, а в Украине будет порядок!» Нам в АТО даже зарплату не платили, форму военную и ту за свои гроши покупали. И что мы видим?! Вон, что мы видим!

На этих словах таксист показывает рукой на конфетный магазин компании Roshen, принадлежащей Порошенко. Его магазины в Киеве на каждом шагу.

Магазин Roshen в Киеве. Фото Анастасия МАТВЕЕВА

- Ну, так и проголосуйте против Порошенко, если он вам не нравится, - предлагаю я.

- Бесполезно! Своруют голоса. В 2014-м, когда Порошенко избирался, мы как раз были в АТО, на подходе к Донецкой области. Нас было 500 человек. 70 выпустили проголосовать, а остальные автоматически «проголосовали», за них все сделали. А вы откуда приехали?

- Из Белоруссии, - соврала я, побоявшись возможной агрессии атошника.

- Батька ваш молодец! Пусть лучше диктатура, чем такая «свобода», как у нас. Нет у нас тут никакой свободы. Сажают, угрожают, если богато размовляешь (много говоришь, - Ред.), - замечает таксист.

Мы как раз проезжаем мимо здания СБУ (служба безопасности Украины). Перед ним в 2015 году установили памятник воинам АТО - казак с копьем убивает двуглавого дракона (на каждой из голов - корона российской империи). Такая «тонкая» символика. Киевлянам, кстати, памятник не понравился, они сочли его хамским и неуместным. Но СБУ на этот счет никого не спросила.

- Не пожалели, что в АТО участвовали?

- Нет. Но, слава богу, убивать мне никого не пришлось. Мы «Грады», Буки охраняли. Это моя вторая война, я еще в Приднестровье воевал.

- И что же вы теперь русских ненавидите? После АТО? – спрашиваю я.

- Почему?! – искренне удивляется таксист. - Да нормально отношусь. Ну и шо, что воевали? Везде люди. Просто есть те, кто против России, а есть те, кто «за». Я вот тоже против. У нас тут держава Украина! Не надо нам ничего делить с Россией. Но и американцы нам тут не нужны. А то наши ездят в США за помощью! Нашли куда ездить! Да плевать на нас этим американцам!

Вылезаю на майдане Незалежности. Ко мне тут же подскакивает парень с плетеными ленточками в цвет украинского флага.

- Я волонтер, купите, помогите воинам АТО!

- Разве не правительство должно свою армию содержать? – спрашиваю я.

- А у нас правительство плохое. Войну развязало, а денег воинам на медикаменты и инвалидные коляски не дает, - отвечает парень.

Денег я не дала. Сказала, что пацифистка.

По московским меркам люди в Киеве очень общительны. Им будто хочется выговориться. Настроения - как лоскутное одеяло, множество цветов и оттенков. Одни винят во всех неурядицах коррумпированную украинскую власть и олигархов, другие - Россию. Но недовольство витает в воздухе. Ты вдыхаешь его на улицах Киева вместе с запахом уже пробивающейся травы.

«РАЗОРВУТ НА ЧАСТИ, ЕСЛИ ПРОИГРАЕТ»

Большинство украинских политологов говорить с журналистами из России побаиваются. А если говорят, то просят свою фамилию в российских СМИ не называть, чтобы не нарваться на неприятности от СБУ. Мне удалось встретиться с известным на Украине политологом и политконсультантом, работавшим с разными кандидатами в президенты, в том числе нынешними. Он тоже просит свое имя «не светить». Публикуем эту беседу на условиях анонимности.

Агитация кандидата Порошенко. Фото Анастасия МАТВЕЕВА

- Насколько велики шансы Порошенко на победу на выборах?

- Электоральных шансов - никаких, но есть неэлекторальные – вбросить, дорисовать, купить голоса, вот его команда сейчас этим и занимается. Они хотят купить 3 миллиона голосов с расчетом на то, что это сработает процентов на 60. То есть в чистом виде рассчитывают получить 2 миллиона голосов. Этого хватит для выхода Порошенко во второй тур. Конечно, другие кандидаты пытаются этот сценарий поломать. Если Тимошенко не проходит во второй тур, то, по последним соцопросам, Зеленский с двукратным разрывом опережает Порошенко.

Проблема Порошенко в том, что он как президент неприемлем ни для кого. Он хочет остаться главным и единственным олигархом в стране. С ним проблемы у всех. Даже у его бизнес партнера, миллиардера Рината Ахметова.

- Он что, не понимает: с другими олигархами тоже надо делиться?

- У Порошенко жаба – тотемное животное, она его давит. Он икона украинского жлобизма. К тому же он очень странный человек: вначале может публично наехать, а потом подойти и сказать: «я ж не это хотел». В этом он весь.

- Говорят, многие обалдели, когда он отказал в новогодних подарках детям участников АТО. Я даже в России об этой истории слышала.

- Его жена приехала на какой-то детский конкурс. Девочке, занявшей первое место, она вручила коробку конфет. Там патологическая жадность. У них семья как из того еврейского анекдота: «Когда Абрам узнал, что Сара сумела продать подаренный ей букет, он понял - это его женщина».

- Для России и Запада, кто, на ваш взгляд, удобнее: Порошенко, Тимошенко, Зеленский?

- Порошенко для России - худший вариант. При нем еще больше усилятся гонения на церковь. План массового захвата храмов уже готов. Начнут с того, что обяжут ввести в храмах московского патриархата попеременное служение с раскольнической православной церковью Украины. А это - оскорбление алтаря. Откажутся так служить – отберут храм. И в какой ситуации окажется Россия? На Украине громят московский патриархат, а она просто наблюдает?

Но сейчас Порошенко неудобен даже Западу, его постоянно приходится сдерживать от каких-то авантюр. Не случайно, западные представители встречались и с Зеленским, и с Тимошенко. Тимошенко работала с Россией. С ней хоть и сложно, но понятно, как разговаривать. При ней возможны какие-то формы замораживания конфликта на Донбассе. Тимошенко не нужны посредники, чтобы общаться с Путиным. Хотя для Запада это явный минус.

- А что касается Зеленского?

– Он не самостоятелен. Его победа означает, что как минимум первый год говорить придется с другими людьми, с теми, кто стоит за ним. А к Коломойскому на Западе плохое отношение по-любому. Так что тут сложно сказать, кто «лучше».

- Тимошенко уже в третий раз идет на выборы. Порошенко про нее запустил шутку, что это «последний шанс бабушки». Почему народ ее по-прежнему так поддерживает?

- Она - боец, как ванька-встанька. Две посадки у человека все-таки. У нее незакрытый гештальд президента. Она ярче других, она была первым украинским политиком, для которого деньги были не целью, а средством. Целью была власть. В этом ее сила. Но сейчас, в 59 лет, у нее действительно последний шанс.

- А чем комик-бизнесмен Зеленский так расположил электорат, что вышел на первое место в рейтинге?

- Это, прежде всего, протестное голосование, ведь долгое время выбор был только между Порошенко и Тимошенко. Но у Зеленского нет убежденных сторонников. Если его электорату задают вопрос: «как вы думаете, ваш кандидат в президенты способен поднять экономику или бороться с бедностью?» Лишь 60% процентов из них отвечают «да». То есть люди не очень в него верят, но готовы проголосовать. Второе – к нему перешли избиратели-«мстители». Это те, для кого главное зло – Порошенко. Поэтому они собирались голосовать за Юлю. Но как только появился Зеленский – они ушли к нему.

Скорее всего, победа Зеленского приведет к переходу Украины к парламентской республике. Этого хотят олигархи. Парламент тогда будет все равно, что совет директоров корпорации Украина, где у каждого олигарха есть свое влияние. Поэтому Зеленский для многих становится все более приемлемым.

- Есть ли американское влияние на выборы?

- Конечно. Ответственным за честные выборы Западом назначен Аваков (министр внутренних дел Украины, - ред.). Сам он работает с Тимошенко, но Зеленский его тоже вполне устроит. Аваков по своему влиянию второй человек в стране, с которым первый ничего сделать не может.

- Если Порошенко проиграет на выборах, это грозит его безопасности?

- Да, его команду будут рвать на части.

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