СЕГОДНЯ 01:35 2019-04-01T01:41:56+03:00

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» поинтересовался, чьей марионеткой является сам нынешний «гарант» [видео]

Изменить размер текста: A A

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский ответил действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал электорат шоумена перейти на свою сторону, назвав комика «марионеткой» украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он ещё раз сказал, что я «марионетка Коломойского». Ну, сказал гарант — что делать», - заявил Зеленский, выступая в своем избирательном штабе.

«У меня только один вопрос: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук —ваша марионетка?» - добавил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700420" frameborder="0"></iframe> Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его марионеткой Коломойского.

Зеленский имеет в виду замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, который еще несколько лет назад носил фамилию Свинарчук. Его вместе с сыном Игорем подозревают в крупных хищениях и махинациях.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию.По предварительным данным, уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье место занимают Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Подсчет голосов продолжается. Второй тур президентских выборов в соседней стране пройдет 21 апреля.

В штабе Зеленского комментируют выборы.Юморист Владимир Зеленский уже точно проходит во второй тур выборов президента Украины. Смотрите прямую трансляцию из штаба комика

ИСТОЧНИК KP.RU