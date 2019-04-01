1 мая Япония вступит в эру Рэйва

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-01T06:45:17+03:00

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1 мая – на следующий день после того, как нынешний император Японии Акихито передаст трон наследному принцу Нарухито, страна Восходящего Солнца вступит в новую эру, которая получила название «Рэйва».

Об этом на пресс-конференции в Токио объявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, продемонстрировав журналистам табличку с названием новой эпохи, начертанном иероглифами, передает агентство Reuters.

Отмечается, что слово «Рэйва» (Reiwa) можно перевести как «порядок и гармония», но это весьма условный перевод. Официально кабмин Японии растолкует это понятие позже.

Агентство напоминает, что эпоха правления императора Акихито, в которой страна живет сейчас, называется эра Хэйсей – «Установление мира».

Как ранее писал сайт kp.ru, 85-летний японский император Акихито уйдет на покой, передав трон своему старшему сыну Нарухито, 30 апреля.

Пожилой монарх заявил о желании отречься от престола еще в августе 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU