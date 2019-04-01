Саакашвили решил подождать с возвращением на Украину

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-01T07:43:28+03:00

Ранее экс-президент Грузии говорил, что прилетит на свою новую родину, если Порошенко не пройдет во второй тур

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля, потому что действующий глава государства Петр Порошенко, похоже, все-таки проходит во второй тур президентских выборов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее опальный лидер украинской партии «Движение новых сил» в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что вернется на «новую родину» на следующий же день после первого тура голосования при условии, что Порошенко не пройдет во второй тур.

Саакашвили тогда сообщил, что уже даже билет на самолет до Киева купил. Теперь же он сказал в эфире «Макси-ТВ», что повременит с приездом в Незалежную. Тем более, что его все равно туда не пустят, пока у власти нынешний президент.

«Если Порошенко остаётся, пока его распоряжение будет выполняться. Его твёрдое распоряжение — это не впускать меня на Украину», - сказал бывший губернатор Одесской области.

Саакашвили добавил, что он «в любом случае» вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU