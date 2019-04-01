Владимир Жириновский о выборах президента Украины 2019: Мы их не признаем!

Наблюдая за результатами первого тура президентских выборов на Украине, Владимир Жириновский пообещал добиться того, чтобы российский парламент отказался их признавать. Соответствующее постановление фракция ЛДПР уже внесла в Госдуму.

- Как только его включат в повестку дня, будет голосование. Мы будем голосовать, чтобы принять это постановление о непризнании выборов на Украине, - заявил он в эфире телеканала "Россия-24". - Я обещал еще за месяц до выборов, что мы их не признаем и будем добиваться, чтобы наш парламент их не признал!

На схожих позициях стоят и в КПРФ.

- А вот что эти миллионы человек (проживающие в России украинцы. - Ред.) не поучаствовали в выборах, предполагает мне сделать заключение о том, что признавать выборы торопиться не следует, - считает глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. - И во всяком случае, наш комитет, рассматривая это заявление, рекомендует Совету Думы не признавать. Решать, конечно, будет глава государства. Задачу, которую решил для себя Порошенко – любыми путями прорваться во второй тур, – он решил. Теперь любыми путями он будет пытаться победить.

Напомним, по предварительным данным, во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Штаб Юлии Тимошенко ведет параллельный подсчет голосов и отдает ей второе место, а действующему президенту - только третье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700179" frameborder="0"></iframe> Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

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