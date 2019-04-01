2019-04-01T09:59:56+03:00
Происшествия

Видео с места гибели совладельца S7 Натальи Филевой появилось в сети

На видео с места гибели совладельца S7 Натальи Филевой запечатлены залитые пеной обломки разбившегося самолета [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталия ФилеваВ авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталия ФилеваФото: EAST NEWS
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В Сети появилось видео с места гибели совладельца S7 Натальи Филевой, которая разбилась вместе с другими пассажирами и членами экипажа частного самолета Epic-LT в Германии.

Сайт kp.ru писал о том, что авиакатастрофа произошла вечером в воскресенье, 31 марта. Самолет компании "Глобус" прибыл во Франкфурт-на-Майне из французских Канн и готовился зайти на посадку в аэропорту "Эгельсбах". Крушение произошло всего через пять минут после того, как пилот Андрей Д. отключил систему радиолокации и перешел на визуальное управление.

Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии.

В момент инцидента на борту, помимо капитана судна, находились еще два человека - Наталья Филева и ее отец Валерий Карачев, который направлялся на лечение в Германию. Все - граждане России. Прибывшим на место авиакатастрофы спасателям оставалось лишь залить обломки самолета пеной, поскольку машина успела выгореть полностью.

Причины крушения пока неизвестны. Расследование может осложниться тем фактом, что для самолетов типа Epic-LT не предусмотрена обязательная установка "черных ящиков".

"У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены", - цитирует ТАСС первого заместителя председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергея Зайко.

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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