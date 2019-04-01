В Кремле отказались давать преждевременную оценку выборам на Украине

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-01T12:49:09+03:00

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Кремль не планирует комментировать итоги первого тура выборов президента Украины, поскольку такая оценка стала бы преждевременной. В администрации российского лидера хотят дождаться окончательных итогов избирательной кампании, и уже тогда может будет делать официальные заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано. Нужно подождать", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Москве, конечно, хотелось бы видеть у власти не "партию войны", а те политические силы, которые действительно нацелены на поэтапное урегулирование ситуации в Донбассе на основе уже имеющихся договоренностей, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый этап выборов президента. По итогам обработки более 60% бюллетеней в лидеры выбились шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Именно они будут бороться за руководящий пост.

Сайт kp.ru писал о том, что кандидаты Юлия Тимошенко и Юрий Бойко тоже набрали много голосов, но недостаточно для противостояния двум лидерам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU