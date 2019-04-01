2019-04-01T13:27:07+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об «оккупированном» Донбассе

Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва может разъяснить любому гражданину Украины, что российская сторона не оккупирует никакие украинские территории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Москва готова объяснить любому украинцу, что Россия не оккупирует никакие территории Украины и об этом не может идти и речи. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал позицию Кремля по поводу заявления кандидата в президенты, шоумен Владимира Зеленского, который назвал Донбасс «оккупированной территорией».

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной», - заявил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что не собираются давать комментарии по поводу итогов первого тура выборов президента Украины, поскольку такая оценка будет преждевременной.

Напомним, что в воскресенье, 31 марта, на Украине прошел первый тур президентских выборов. По итогам обработки более 75% бюллетеней лидирует Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

Владимир Зеленский: из шута в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентских выборов на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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