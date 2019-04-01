В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об «оккупированном» Донбассе
Москва готова объяснить любому украинцу, что Россия не оккупирует никакие территории Украины и об этом не может идти и речи. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал позицию Кремля по поводу заявления кандидата в президенты, шоумен Владимира Зеленского, который назвал Донбасс «оккупированной территорией».
«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной», - заявил Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что не собираются давать комментарии по поводу итогов первого тура выборов президента Украины, поскольку такая оценка будет преждевременной.
Напомним, что в воскресенье, 31 марта, на Украине прошел первый тур президентских выборов. По итогам обработки более 75% бюллетеней лидирует Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU