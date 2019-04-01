Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-01T14:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ужесточении ответственности за организованную преступность». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так называемый закон о «ворах в законе», который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества и участие в нем, был одобрен Советом Федерации 27 марта. Ранее ужесточение наказаний для главарей ОПГ было инициировано российским президентом.

В соответствии с новым законом появится статья Уголовного кодекса под названием «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая устанавливает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет. Кроме того, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, не могут быть приговорены к условному заключению. Однако, по совокупности максимальный срок лишения свободы не может превышать 30 лет.

Таким образом, сейчас «воров в законе» будут наказывать не только за совершение ими «общественно опасного деяния», но за сам факт лидерства в организованной преступной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU