2019-04-01T18:35:17+03:00
Общество

Американец удивился любви россиян к «сладким батончикам из крови»

Журналист Марк Хей рассказал о популярности гематогена на постсоветском пространстве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Презентация гематогена на выставке ПродЭкспо-2014Презентация гематогена на выставке ПродЭкспо-2014
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В сетевом издании Vice появилась статья американского журналиста Марка Хейя, которая написана по итогам его расследования о популярности гематогена в России и названа «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови».

Хейя поразил состав гематогена, в который входит бычья кровь. Журналист отмечает, что в СССР этот батончик давали детям вместо шоколада и конфет, поскольку он был дешевле и применялся в качестве полезной биодобавки. При этом он утверждает, что многие советские граждане зачастую не знали о составе гематогене.

Гематоген автор статьи называет продуктом, «порожденным бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством, и распределением».

Американский журналист отметил массовость производства гематогена, а также то, что многие производители на постсоветском пространстве до сих пор называют этот батончик отличным средством против простуды, анемии и даже тусклого цвета кожи. В свою очередь, гематолог Томас ДеЛугери рассказал, что один батончик гематогена содержит суточную норму железа, которое в батончики усваивается легче, чем в таблетках.

Кстати, в 2016 году, во время допинг-скандалов, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выступила в защиту российской звезды мирового тенниса Марии Шараповой, в допинг-пробах которой обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Тогда она сообщила, что стоит ждать «появления в списке запрещённых препаратов аскорбинки и гематогена...».

ИСТОЧНИК KP.RU

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